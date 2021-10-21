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黃翊下月開騷邀巨星助陣

2021-10-21 列印
■黃翊透露，蔣嘉瑩是個唱其中一位嘉賓。
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　　黃翊將於下月27日假旺角麥花臣場館舉行演唱會，他昨日在記者會上透露內部認購理想，希望可加開一場。

　　相隔3年再開騷，黃翊指屆時有3位表演嘉賓，但只透露蔣嘉瑩是其中一位，他說：「上次演唱會請李克勤做特別嘉賓，事前無講令觀眾大為驚喜，我亦不想靠嘉賓賣飛。（有極具份量的嘉賓？）聯絡中，希望朋友可幫手。」



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