節目顧名思義將戀愛結合近年因疫情hit起的Staycation，享受一段戀愛之旅，住好、食好又可以參加有趣工作坊作招徠之餘，最大賣點是有一個可以投入戀愛的機會，強調在節目精心安排戶外活動上玩住認識對方。講到如此吸引，連練美娟（娟姐）也忍不住留言：「我想參加啊！！」
ViuTV搞單身男女配對節目 娟姐心郁郁想參加
節目顧名思義將戀愛結合近年因疫情hit起的Staycation，享受一段戀愛之旅，住好、食好又可以參加有趣工作坊作招徠之餘，最大賣點是有一個可以投入戀愛的機會，強調在節目精心安排戶外活動上玩住認識對方。講到如此吸引，連練美娟（娟姐）也忍不住留言：「我想參加啊！！」
入屋搗亂及虐畜罪成囚16月 夜場女求愛不遂 闖性伴家虐死龜
夜場女公關在○八年勒索已婚政府男高官X而被判監，十三年後，她觸犯另一案件再入獄。被告許榮，九年前在夜場結識一名已婚男子，兩人成為性伴侶，但男方拒應被告要求變為情侶，被告盛怒下闖入男方兩個住所，剪碎衣物...
2021-10-21
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官方指事主擅闖封閉景點 玩空中「吊威吔」新婚女墮湖溺斃
內地遊樂設施意外日有發生，日前河南景點又現一宗一名女事主在體驗空中滑索時溺斃事件。據報，鋼絲突斷令女子直墮湖中。屍體更要待三小時才打撈上岸，家屬質疑遊戲項目負責人未有做好安全措施。官方調查後指，景點已...
2021-10-21
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阿蘇火山大爆發
日本九州熊本縣知名的活火山阿蘇山昨日（本月二十日）早上十一時四十三分大規模噴發，據報「火山碎屑流」至少湧到距離火山口一公里的地方。日本氣象廳更預計碎屑流與噴石的流佈範圍可能廣達方圓二公里。當局緊急發佈...
2021-10-21
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二手屋苑錄用家議價承接
據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交個案，並獲用家承接。世紀21奇豐分行經理張翠珊表示，馬鞍山翠擁華庭6座低層B室，面積816方呎，屬三房連儲物室間隔，原叫價970萬元，議價後以950萬元獲用家承接...
2021-10-21
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港股揚348點 四連漲逾千點 杜指升152點 創單日新高
美國企業業績優於預期，美股早段向上，市場風險胃納增加。杜指中段升194點，至35669點，創即市新高；標普指數早段同樣升0.3%，至4533點；納指則升近0.2%，至15154點。 杜瓊斯工業...
2021-10-21
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賓華馬爆發 鐵錘攻無不「克」
經過上季的適應期後，韋斯咸中場賓華馬今季全面上力，各賽事交出四球兩助攻。這名阿爾及利亞國腳感謝領隊莫耶斯的信任，矢言以成績作報答，今晚歐霸H組勢領軍主場攻陷亨克，讓球主客和讓一球「主勝」屬過關膽材。 （Now643台周五凌晨3:00直播） 可任翼鋒和進攻中場的賓華馬上季外借韋斯咸，經過一季適應，今季正式加盟表現大躍進，英超首兩輪接連士哥，至今聯賽上陣八仗交出三球兩助攻，連同上輪歐霸對維也納迅速射入奠定2:0勝局一球，所有戰線累積四球兩助攻，今仗勢成亨克後防心腹大患。 求報莫耶斯知遇之恩 這名二十六歲阿爾及利亞國腳感激莫耶斯道：「全靠莫耶斯不斷鞭策，我才有今天的表現。很高興今...
2021-10-21
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東京撈麵店｜KOKORO人氣撈麵殺入香港 無湯底獨門秘方嬴口碑
各位吃貨又有口福喇！又有日本人氣食店登陸香港，今次輪到全球最大的連鎖東京撈麵店 KOKORO Tokyo Mazesoba 殺到！你無睇錯，不是拉麵、不是沾麵，是「撈麵」，有別於配熱湯的拉麵和沾麵，M...
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二女陪往銅鑼灣搵舖頭 邱淑貞眼利揭記者追影 53歲近望似4字頭
因為屋企有位被封「最美星二代」嘅20歲大女沈月，令到前性感女神邱淑貞經常出現喺娛樂版，阿女生得靚，全靠有個靚媽媽。今年53歲的邱淑貞仲係好靚同好Fit，最重要冇膠味，呢點非常難得。除咗Keep得好，仲...
2021-10-21
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社論——快打流感針 抗孖毒埋身
天氣轉涼，本港料將踏入季節性流感高峰期，即使目前本港的新冠肺炎疫情持續緩和，但依然有回頭爆發的風險，在此特別形勢之下，市民應積極響應當局的預防流感注射計劃，既可以保障自己免受到新冠病毒和流感病毒同時夾擊，亦盡一分力，維持新冠疫情繼續處於低風險，才有望令香港平安地渡過這個冬天。 衛生防護中心每年都推出「疫苗資助計劃」及「政府防疫注射計劃」，供資助合資格市民，包括六十五歲或以上長者、居於護理院舍的院友、有長期病患人士、領取綜援人士、醫護人員等，均獲資助注射流感疫苗。至於不屬受資助類別的市民，自行到私家醫生診所或私家醫院打針，費用約數百元，負擔不太重，就可以保障自己避受流感的侵襲...
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馬場浮世繪——莫雷拉贏番馬止頹勢
莫雷拉在對上兩次賽事都無馬贏，而且胯下甚多熱門座騎更發揮失色，結果不但惹來外間批評，剛周日馬場內還被馬迷報以噓聲。不過，莫雷拉昨晚的表現總算止跌回升，於第四場憑初出馬「浪漫勇士」報捷，而當他返回凱旋門...
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