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ViuTV搞單身男女配對節目　娟姐心郁郁想參加

2021-10-21 列印
■《戀愛Staycation》在網上召募單身男女拍攝。
■娟姐有意參加ViuTV新節目，開展新戀情。
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　　ViuTV現正播出的真人騷節目《賭命夫妻》，由於內容十分踩界備受爭議，至少收到40宗投訴。但ViuTV仍然繼續開拍兩性關係真人騷，昨日在社交網專頁公佈籌備全新節目《戀愛Staycation》（暫名），以「招單身男女Check-in！歎住搵真愛！」為題。

　　節目顧名思義將戀愛結合近年因疫情hit起的Staycation，享受一段戀愛之旅，住好、食好又可以參加有趣工作坊作招徠之餘，最大賣點是有一個可以投入戀愛的機會，強調在節目精心安排戶外活動上玩住認識對方。講到如此吸引，連練美娟（娟姐）也忍不住留言：「我想參加啊！！」



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