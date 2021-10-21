日本女星戶田惠梨香去年突然下嫁男星松坂桃李，一向工作不斷的戶田，昨日卻被爆近期不停推工作，令外界眾多猜測。日本雜誌《女性自身》指，戶田原定接了一部電影，並於下月開鏡，但她到今個月才突然向電影公司辭演，令電影公司大失預算，幸而臨時找到了與戶田同等級數的女星演出。爆料的業內人士又指，除推掉下月開鏡的電影外，她亦辭演了明年一部電視劇。有網民估計戶田可能懷孕，但亦有監製及導演擔心其情緒狀況，更稱收到消息指戶田的事務所將於近日發表戶田休養停工的消息。該雜誌又指向戶田事務所詢問過，但未得到回覆。