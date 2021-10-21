茉愛羅懷孕六個月 松田龍平奉子再婚

日本男星松田龍平經歷過一段失敗婚姻，他於2009年與模特兒出身的女星太田莉菜結婚，於2017年離婚，當時有傳松田多次箍煲但不成功，最終亦離婚。不過，松田2019年5月已另覓新歡，他似乎對模特兒情有獨鍾，被發現與混血女模Morgan茉愛羅拍拖，昨日松田更公佈再婚喜訊，更稱是雙喜臨門，茉愛羅已懷有六個月身孕，預產期為明年春天。松田與前妻太田育有一名12歲女兒。現年38歲的松田與24歲的茉愛羅於2019年5月被發現拍拖，其後被多次影到甜蜜約會。茉愛羅的父親是英國人，母親是日本人，她除了任模特兒外亦是名攝影師，曾為廣瀨鈴拍月曆。