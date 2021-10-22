ViuTV選秀節目《全民造星》系列為香港娛樂圈帶嚟大量生力軍，全女班《造星IV》又將於11月1日播出，討論區有唔少《造星》Fans都戥第二季的參賽者唔抵，播出時撞正社運加疫情令收視大跌，另外成功出道的囝囝一隻手數得晒，剩落《造星》孤兒一大堆，包括50強止步的潘俊維（Jerry）同梁繼文（繼文）。採訪：秦詠姿 攝影：葉君海Jerry同繼文是楊樂文（Lokman）、王智德（Alton）及何啟華（Dee）的好友。兩人都曾經幻想，如果有玩《造星I》可能已經彈出咗。繼文冇打算做幕前，又怕上節目會被人評頭品足所以冇報名第一季。但Jerry原來都有玩《造星I》：「我面完試花姐話畀我入圍，但我去咗做HotCha演唱會。係可惜嘅，亦好後悔，坦白講我跳舞識嘅都入晒MIRROR同ERROR，盧瀚霆（Anson Lo）同江𤒹生（AK），我睇住佢哋大。」好友有好成績佢都開心，但更想自己都有好成績。繼文冇輸過但被Foul兩人喺《造星II》50強分組賽中，是A組唯一勝出嘅組別，最後同組只得楊樂文（Lokman）同方震揚（Rain P）有得留低。繼文坦言有啲嬲：「我由第一回合到最後回合『隨意門』都冇輸過，冇去過復活區，最後Foul咗我。」Jerry都有同感：「我哋表演自己諗，人哋就有排舞師諗，最後結果係我同繼文輸，我咪嬲囉！我唔係嬲人哋有人幫，我嬲自己全心全意諗個表演，最後表演好睇，但自己唔夠耀眼。」節目監製黃慧君（花姐）以難單飛作淘汰Jerry同繼文嘅原因，Jerry難以認同：「如果佢哋畀我好似《造星III》咁帶Dancer比賽，我唔覺得我單飛唔到囉！同埋2019年MIRROR有邊個單飛到？我唔係嬲佢咁講，其實佢都係搵個原因Foul我哋。」兩人冇怪節目組，明白自己實力唔夠，繼文：「實力不足以令佢哋服我，畀我入圍，參加時機又唔啱，我唔會將所有問題怪晒人嘅，唯有靠自己努力。」