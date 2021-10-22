食辣搞到在台灣call白車慘痛歷史的Dee哥，最近拍住娟姐（練美娟）主持《辣王傳》，大玩試食辣嘢，Dee哥直言同娟姐一齊拍時即揸流攤，而娟姐話晒「家屬」見Dee哥面青口唇白唯有幫佢頂。新劇跟肥仔演一對，娟姐自爆有約食飯培養感情。Lokman早前在《頭條》訪問時，話想跟Dee哥及Alton合唱，Dee哥坦承犧牲單飛機會都想成事。 撰文：杜杜 攝影：葉君海 服裝：@lazynoon（娟姐）Dee哥話受製作組所騙，以為只需睇班「辣妹」食辣，結果他變成膽集集要食，唯獨拍住堅食得辣的娟姐先有一線生機，「我喺你（娟姐）身上學揸流攤，有你喺度我就可以揸流攤！」不過，除了娟姐踢爆他節目中只是倒數第3食得辣外，他同時要拍電影等工作多多，休息唔夠仲要勉強食辣，搞到娟姐好替他擔心，「佢真係拍到面青口唇白。（冇入院？）其實要㗎！但係佢冇時間入。」Dee哥說：「我嘅意志控制住身體，唔可以入院，唔係其他一齊冧。」娟姐最近扮杜麗莎經典電影造型同鄭中基拍廣告成為熱話外，在新劇《反起跑線聯盟》跟緋聞男友肥仔演一對，一樣令人關注，她坦言同肥仔有感情戲好唔慣，靠約食飯幫手入戲，「收工我哋有一齊食飯聯絡感情，每次同拍檔都想公餘傾多啲偈，熟識多啲火花應該會好啲。」不過她強調同肥仔冇親密鏡頭，「個熒幕初吻會keep喺度，唔抗拒任何可能性，唔想講死咗一個。（鄭中基？）如果佢想我冇乜所謂，哈哈！」提到Lokman早前在《頭條》訪問時，話想跟Dee哥及Alton合唱，AK仲幫手改歌名《L.A. Trip》，Dee哥非常贊成，「我諗有呢個機會，大家期待吓，我哋會極力爭取，我同花姐提出過想單飛唱歌，佢都唔畀唱，叫我唔好嘥錢，即係佢預咗我自己出錢。我個條件係唔單飛，你畀我同Lokman出歌，我諗花姐會接受到，我犧牲自己單飛機會。（歌名《L.A. Trip》？）呢個名唔差，去埋美國拍MV，搵埋娟姐着三點式，娟姐身材咁好。」但娟姐抗議：「我未應承咁快開呢個排頭，我話晒你家屬呀！（記：認家屬嘅？）你下次問又唔同講法。」