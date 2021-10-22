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AL《假冒》擔正　着道士袍晒舞功

2021-10-22 列印
■AL的道袍Look喜感十足！
■AL在《假冒》被眾靚女包圍。
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　　「教主」盧瀚霆（Anson Lo、AL）與蘇皓兒（Chloe）、陳紫萱（Summer）、李靜儀（Heidi）及李炘頤（Alina）等主演的喜劇電影《假冒女團》，將於11月25日上映。

　　AL是MIRROR首位擔任電影男主角的成員，昨日曝光的預告片可見，他穿梭於眾女之間，其中一幕更穿上道士袍大跳勁舞晒舞功，不少「神徒」紛讚偶像電力十足！AL在片中亦要應付不少動作場面，他要做連番躍起等動作，大顯身手！



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