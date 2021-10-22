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新歌MV一女踏兩船　李靖筠又咀朱栢康

2021-10-22 列印
■李靖筠和朱康再度有咀戲！
■李靖筠與Locker同牀卻各懷心事。
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　　李靖筠（Gladys）的2021音樂企劃最終章《2＋1＝1》的MV昨日上架，延續第一章《像極了愛情》及第二章《差一些什麼？》周旋於朱康（朱栢康）和Locker（林家熙）之間，她因為日益嚴重的內疚感，下決心要為這段三角關係作出了斷！

　　Gladys和朱康在《2》MV再度有咀嘴戲，她和Locker則有甜蜜相處玩耍及親密牀戲，而令她感受最深的歌詞就是「睡牀上平靜其實此刻默默疑問」，描畫出房間的寧靜與內心的糾結成強烈對比！



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