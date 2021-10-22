韓國上位男星金宣虎被前女友踢爆逼墮胎，又在背後講劇組壞話，令金宣虎失去所有工作。前日金宣虎公開道歉後，其前女友身份亦曝光，據悉是曾任天氣女郎的崔英雅亦在晚上回應，稱自己的文章似乎對許多人造成意料之外的影響，感到很抱歉，又稱：「讓他的形象瞬間崩潰，心裏也不好受。」又稱會刪除文章。昨日有消息指金宣虎前女友爆料後，承受了巨大的精神壓力，無法正常生活。另外，又有自稱認識金宣虎與崔英雅的友人大爆內幕，提到「續約期間，事務所會利用不利藝人的消息當做把柄，如果留不住，就會毀掉他！」暗示今次事件背後可能牽涉到金宣虎的事務所，而該友人稱已將資料交記者調查，如確認屬實會在本月25日公開。