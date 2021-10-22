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胡鴻鈞回應被抵制：多謝大家關注

2021-10-22 列印
■胡鴻鈞目前專注演唱會綵排。
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　　胡鴻鈞昨日到電台宣傳下月舉行的演唱會，談到演唱會及贊助商被網民發起抵制，胡鴻鈞表示沒影響心情，作為藝人會想被報道，要「多謝大家關注」，現在準備演唱會無暇關心外界新聞，但事件後收到很多圈內外朋友關心，相信團隊會為他處理。

　　提到賣飛情況，胡鴻鈞指已公開發售一星期，據他所知情況理想，提到緋聞女友蔡思貝有能力包場？他笑說：「我都想有多啲有能力的朋友，她說會支持但未知會否開工。（留定位給她？）如果有個空位好似很詭異。（留飛給她？）公司會有預留，希望她可到場。」



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