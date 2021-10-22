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台北風騷晒「事業線」 蔡依林大開中門谷新歌

2021-10-22 列印
■蔡依林昨於社交網上，分享超性感新相。
■蔡依林的歌衫屢有突破！
■蔡依林前日在台北出席活動。
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　　內地網站日前瘋傳「劣迹藝人」KTV作品名單，上榜歌手卡拉OK作品均需下架「冇得唱」，蔡依林（Jolin）、羅志祥、吳亦凡、柯震東、趙薇、許志安及周子瑜等均「榜上有名」，有網民稱向國家文化及旅遊部方面求證，獲回覆未有發出涉事「封殺名單」。

　　風波爆出後，懶理傳言的安仔在網上以橙彈奏《滄海一聲笑》，而蔡依林前日則盛裝在台北亮相品牌活動，大騷「事業線」，笑言近期很少身處這麼多人的場合，令她感到有點不知所措。蔡依林昨日繼續行性感「露」線，在社交網分享「大開中門」超性感造型，為與外國音樂人合作的新歌《都沒差(Equal In The Darkness)》造勢！



圖：網上及資料圖片

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