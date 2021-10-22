﻿仔女勸唔好做 節目唔可以教壞細路 曾志偉誓將TVB山頭 夾埋變堡壘

68歲的曾志偉在TVB短短8個月由副總理升至總經理，掌管晒所有節目內容，絕對是TVB史無前例升得最快的總經理。曾生坦言呢份工較想像中更加辛苦，但就愈戰愈勇，除咗希望做好節目令到無線呢隻巨輪順利向前航行外，他還有個特別任務，就係攻破TVB由來已久的「山頭主義」文化，曾總經理好有信心地說：「我準備將咁多個山頭變成一個大堡壘，希望將TVB全民皆兵，齊心事成。我喺呢個行業做開和事老，應該冇問題。」升得快的曾志偉謙稱自己唔係叻，而係團隊嘅功勞，強調一個人做唔到咁多嘢：「其實我哋試咗好多節目，由收視反映到觀眾對節目嘅喜好，《聲夢傳奇》、《日日媽媽聲》、《好聲好戲》係受歡迎，但好似《盛舞者》、《死因有可疑》冇咁多人鍾意，但唔係做錯咗，只不過擺唔啱時段同埋平台，應該將啲專題性節目放喺J2度，以前我認識TVB只有翡翠、明珠雙輝映，o依家由81至85頻道，加埋myTV SUPER、OTT等，將唔同嘢畀唔同嘅觀眾睇，收視自然較以前流失，但觀眾係冇少到嘅，只係去咗唔同嘅平台收睇。」重點培訓高學歷年輕人對於變身電視台高層，曾生提到最大挫敗感係時間太少，工作太多，每日要同時間競賽，而且電視台流失太多人才，入行嘅人又唔多，要花好多時間重新培育人才：「所以返到嚟要發起全民皆兵運動，由所有創作人員提供三個節目題材，圍繞住香港及TVB需要乜節目、又有乜節目係最想做，最後喺80幾個節目動議度揀咗三個，除咗之前製作嘅『九大綜藝』外，原來年輕觀眾都鍾意睇打麻將節目，所以嗱嗱聲製作《麻將三缺一》，由藝人打廣東牌。」曾生又說目前製作節目有三大宗旨，「娛樂性、正能量及正面訊息，因為我哋係免費平台，提供正確資訊好重要，而且要持平；製作啲正能量節目令觀眾睇得興奮，又唔會教壞細路，朝住呢個目標製作節目就做乜都得。」另方面，又會好似新加坡政府咁，培訓一啲高學歷年輕人，從中再發掘寶藏。」仔女追問幾時肯享清福除咗瞓覺，曾生坦言日日做到冇停手，亦試過做到病，所以仔女一日同佢講足10幾次，好肉赤咁追問他幾時先肯享福，為乜做得咁辛苦？曾生笑說：「人最緊要交代自己，返嚟目的係為乜，我係想TVB隻巨輪一路向前行，行得舒服同順利啲，做到嘅話就係我上岸嘅時候。」當問到有否合適接班人？他坦言搞行政的未搵到，但創作上有C君同王祖藍：「當日方逸華都係由歌星做到變老闆。」除此之外，志偉坦言另一個任務係攻破TVB嘅山頭主義：「我希望TVB團結成為一家人，我Day 1返嚟就做緊呢件事，o依家情況絕對有好轉，其實唔難搞，大家嚟6樓餐廳搵我傾吓偈，我會親自沖茶請佢哋食件餅，慢慢會溝通到。o依家電視行業係時候打吓仗，咁樣團隊會更加有士氣。」最後記者追問志偉o依家最想做乜？他諗咗陣說：「盡快搞得掂佢可以功成身退。」雖然他不設時間表，唔想將自己push得咁緊，但希望一年內完成，更指自己目前愈戰愈勇。採訪：方騫平 攝影：葉君海、譚壹致