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少爺占再化身朱艷強開騷 Jeffrey獻第一次驚到震

2021-10-23 列印
■Jeffrey在台上Man爆抱起嬌小的「朱艷強」。
■七師傅除咗愛你，亦都愛「朱艷強」。
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　　少爺占化身而成的角色朱艷強闊別舞台七年，前晚在灣仔修頓場館舉行一連三場《朱艷強 自己一條Show》，邀得Jeffrey（魏浚笙）、「折骨Ben」趙祥誠、ANSONBEAN和七仙羽等擔任嘉賓。「朱艷強」直指Anson Lo和Edan靚仔過日版《大叔的愛》主角，但自己最鍾意則是黃德斌！

　　Jeffrey（魏浚笙）前晚首次在舞台唱歌，坦言已盡力，驚到連吸氣都震，只給自己50分。提到在台上抱起「朱艷強」盡顯男性魅力，他笑指對方很輕，未感吃力。



　　少爺占受訪時指這次或是「朱艷強」最後一Show，經常出現的話大家不會珍惜，又說前年在紅館做完《艾粒》演唱會感到迷失，以前30幾歲，現在已40幾歲，7年後已50歲，所以打算暫別，但明年「艾粒」20周年則會慶祝。

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