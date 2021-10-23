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姜濤籲粉絲小心冒名網騙

2021-10-23 列印
■姜濤溫馨提示，令很多粉絲感到窩心。
■姜濤亦明言「請個別人士不要這麼無聊」。
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　　姜濤前晚在個人社交網限時動態中，貼出文字對話截圖，可見有人自稱是「真正的Keung To」表示「我只是在繁忙的日程中抽出時間與我的幾個忠實粉絲接觸，你很幸運能成為其中一員……我的官方帳號被我的管理層監控，所以我不能給粉絲寫信，但這個帳號對我來說是私人的」。

　　姜濤其後留言「請大家小心，也請個別人士不要這麼無聊」，提醒粉絲要小心有人假冒他的名義行事，避免誤信網上留言而受騙。



圖：網上圖片

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