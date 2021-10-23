﻿《節目巡禮2022》陣容鼎盛 TVB200藝員晒冷吸客

《無線節目巡禮2022》昨於將軍澳電視城舉行，全台藝員大合照時，站首排正中汪明荃兩旁分別為王浩信與陳豪、唐詩詠及薛家燕，周嘉洛則「升呢」獲安排與一線小生花旦站首排。
劉穎鏇朱晨麗性感搶鏡
眾小生花旦向廣告客戶派送紀念品，薛家燕和黎諾懿等在台上與客戶打麻將，宣傳《麻雀三缺一》，《聲夢傳奇》全體學員亦有上台獻唱助興。朱晨麗昨開中門晒事業線，劉穎鏇則以貼身靚裙盡顯玲瓏浮凸身材！閃爆的馮盈盈性感度則較遜色。
TVB宣佈明年重點劇集包括：《超能使者》、《雙生陌生人》、《十八年後的終極告白2.0》、《童時愛上你》、《痞子殿下》、《四十二章經》、《隱形戰隊》《白色強人II》、《旁觀者》、《青春不要臉》、《凶宅清潔師》、《OPM》、《愛上我的衰神》及《青春本我》。劇王劇后分別是各有三劇將推出的陳山聰與唐詩詠；詩詠和山聰亦有互相恭喜！
王祖藍C君親自推介
大會播放來年綜藝節目預告片，包括：《好聲好戲2》、《媽媽不想努力了》及《男神廚房》等，TVB首席創意官王祖藍上台介紹，形容來年「做到嘔」，又自嘲鄭詩君（C君）加入做高層造成身高限制，沒高度但有深度，又指TVB總經理曾志偉表明，TVB明年55周年加上港姐50周年要大搞，會與更多內地單位合作，預告電視城直播中心及直播學院來年將落成，新一年是「乜都做」！C君以創意總監身份宣傳J2台節目，笑言自己在J2台「年紀最大」！
馬明笑靚湯：好似有咗！
馬國明和女友湯洛雯近日各自忙拍劇，昨日齊受訪放閃，靚湯問馬明會否覺得她瘦了靚了？他笑言健康便靚，最重要無病無痛。靚湯自爆日前跣落樓梯擦傷，被人取笑是否遭家暴！媽咪着馬明「睇住她」。馬明笑指女友「慣性拗柴」，「我可以扶住她，令她好似老人家、好似有咗！」靚湯聞言笑指他亂講會令人誤會呢！