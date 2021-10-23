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﻿與中基互笠高帽 黃子華盼再合作

2021-10-23 列印
■（左起）中基、子華、Lokman及Tiger，昨晚以代言人身份亮相。
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　　黃子華、鄭中基、Lokman（楊樂文）及Tiger（邱傲然），昨日齊以代言人身份出席宣傳活動。

　　談到中基主演的賀歲片《闔家辣》，將對撼子華主演的《飯戲攻心》，他們說不覺是「對打」，子華指數十年來的賀歲片都很好看，觀眾都會入場睇晒，他說：「希望今年賀歲片也能大收旺場！」



　　問子華可會跟中基合作炮製整蠱藝人節目？他謙稱自己的才華很「慢」，而中基擁急才像跑車，子華亦說：「合作玩人一定有機會，兩個人一起玩朋友也很好玩。」中基則指「慢」才有深度，回贈高帽予子華。他們之前曾合作，並由中基執導，但未知何時上映。子華亦期待和中基再合作，希望會輪到他當導演。
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