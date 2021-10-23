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﻿薛世恒再婚 讚太太完美

2021-10-23 列印
■一對新人做足中國傳統婚嫁習俗。
■薛世恒與圈外女友Cherie共偕連理。
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　　陳法拉的前夫薛世恒昨日與圈外女友Cherie舉行婚禮，因疫情關係，只有50位雙方親友出席，包括薛世恒的弟弟薛嘉麟、弟婦諸葛紫岐及好友黃長興夫婦等。

　　一對新人昨晨跟足中國傳統婚嫁習俗接新娘及向長輩敬茶，其後換上西式禮服和婚紗進行註冊儀式。薛世恒盛讚太太完美及很溫柔，能配合他的古怪性格。薛世恒又透露，用了很短時間籌備婚禮，笑言不要誤會是「奉子成婚」。問到生BB大計？薛世恒笑道︰「我同太太都好喜歡小朋友，一切隨緣！」

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