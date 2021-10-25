韓國天后全智賢與朱智勛合演的tvN矚目劇集《智異山》前晚首播，錄得9.1%收視，成tvN歷來首播第二位。大部分觀眾讚賞劇情節奏明快，但亦有人認為電腦特技相當假！首集一開始講及智異山傳聞是陰陽交界，任職護林員的朱智勛以新人身分到山下的護林中心報到，隨即跟大隊上山拯救一名被困的14歲中學生，其間險象環生，更與身手敏捷的全智賢組成一隊，其後二人依據一些奇怪的標記成功拯救該學生。第一集尾段已轉到兩年後，全智賢竟坐輪椅出現，而朱智勛則躺在病牀上昏迷，全智賢說出了每次在山上發現遺體，都會有神秘的石頭與樹枝做成的神秘標記，令觀眾產生極大好奇心，在網上引來話題。