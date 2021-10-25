姜濤最近忙於籌備第九首新歌，工作忙不停的他不時在社交網上載工作點滴，最近他在限時動態貼了兩段耍白癡的短片，一段是化妝時對着鏡子忘我地扮唱歌，另一段是模仿工作人員的說話，放下偶包認真搞笑。至於其MIRROR的隊友呂爵安（Edan）最近推出新歌《My Apple Pie》，網上頻道已超過230萬點擊，新歌MV請來龔慈恩女兒林愷鈴（Ashley）與他扮演情侶，前晚Edan在其官方頻道上載新MV的幕後花絮，他與Ashley有擁抱鏡頭，Edan即變成怕醜仔，被工作人員取笑他雙耳通紅，Edan表示：「攬女仔梗係怕醜㗎啦！唔好篤穿我啦。」