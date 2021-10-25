陳柏宇為開騷勤練聲線

陳柏宇最近忙於籌備將在12月在紅館舉行的演唱會，他坦言最着緊的是曾兩度受損的聲帶，現在練聲之餘，希望聲線可以再man一點。提到他上次他在紅館騷赤膊兼大晒麒麟臂，但陳柏宇透露今次演唱會追求的並非此方面，不過有時間都會去做做gym。此外，陳柏宇更落手落腳為演唱會拍攝宣傳片，昨晚推出「練聲篇」，片中他練到「七孔流血」！在鏡頭後用了紅色眼藥水加工，現場工作人員都笑他看起來有點嚇人。