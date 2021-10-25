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Eason陪老婆巡舖被捕獲 甩肥肉現瘦削身形

2021-10-25 列印
■清減了的Eason與女網友合照。
■Eason飲住咖啡同阿徐（右）巡舖。
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　　陳奕迅（Eason）最近被網友捕獲，該網友在徐濠縈（阿徐）的時裝店巧遇Eason陪太太巡舖，最初Eason拒絕合照，不過該網友與「吹神」閒談後，最後Eason被她的熱情打動答應合照，網友留言︰「我很激動的說沒關係，那我可以和你聊幾句嗎？沒想到他居然很溫柔的說好啊好啊……期間他問我是生活在香港嗎？在這邊工作嗎？他一直微笑回應我有機會去內地開唱！可能是我表現過於激動，他也感受到了我是真的很喜歡他，於是他放下背包弄了弄頭髮提出願意跟我合照。」

　　相片中見Eason清減多了，精神飽滿，在店內飲咖啡，並與太太阿徐穿上同是粉紫色的上衣，認真合襯。



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