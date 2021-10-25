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開騷拖實洪嘉豪 張天賦爆劇情需要

2021-10-25 列印
■MC（右）與KAHO手拖手在台上合唱，好有Feel。
■KAHO完騷後，在後台切蛋糕慶祝。
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　　張天賦（MC）和洪嘉豪（KAHO）一連兩場《我是現場》音樂會前晚舉行尾場，兩男在台上幾次深情拖手，其間KAHO又伸手摸MC頸和衫領。KAHO繼首場後前晚再度落淚，他感觸說：「一直收到大家很多鼓勵說話，曾一度失去自信，但今晚我找到自己價值，希望未來一齊成長。」

　　尾聲時，MC和KAHO兩人拖手合唱《勞斯萊斯》，KAHO主動替MC抹汗又攬腰，觀眾紛紛起哄！最後MC獻唱《窮小子》後爆喊，多謝觀眾滿足了他們。



　　完騷後KAHO在後台切蛋糕預祝30歲生日，說到二人激動落淚，MC坦言沒預計自己會哭，被現場氣氛感染。在騷上兩人不時有親暱動作，儼如CP一樣，MC笑稱：「配合劇情需要，證明大家都係專業演員。」

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