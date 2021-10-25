開騷拖實洪嘉豪 張天賦爆劇情需要

張天賦（MC）和洪嘉豪（KAHO）一連兩場《我是現場》音樂會前晚舉行尾場，兩男在台上幾次深情拖手，其間KAHO又伸手摸MC頸和衫領。KAHO繼首場後前晚再度落淚，他感觸說：「一直收到大家很多鼓勵說話，曾一度失去自信，但今晚我找到自己價值，希望未來一齊成長。」尾聲時，MC和KAHO兩人拖手合唱《勞斯萊斯》，KAHO主動替MC抹汗又攬腰，觀眾紛紛起哄！最後MC獻唱《窮小子》後爆喊，多謝觀眾滿足了他們。完騷後KAHO在後台切蛋糕預祝30歲生日，說到二人激動落淚，MC坦言沒預計自己會哭，被現場氣氛感染。在騷上兩人不時有親暱動作，儼如CP一樣，MC笑稱：「配合劇情需要，證明大家都係專業演員。」