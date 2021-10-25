許廷鏗升呢做老闆 慘被吳業坤潑冷水

泳兒、吳業坤和許廷鏗出席長者管弦樂團音樂會活動，泳兒表示今年因疫情關係，在港出席各種大小活動，吸納不同年齡層的粉絲。坤哥與許廷鏗有近一年沒有見面，近期許廷鏗自組製作公司，坤哥追問：「簽唔簽人呀？可以介紹。」許廷鏗則笑言：「好多人都問，我建議等公司穩健啲先。」坤哥就表示沒想過做老闆，又口多多說：「吸收下你失敗經驗先。」令許廷鏗無奈說：「咁耐冇見把口都係冇好嘢！」曾幾何時許廷鏗和胡鴻鈞常出雙入對，近年明顯生疏，胡鴻鈞開騷在即，許廷鏗坦言有機會都會去捧場，但近日太多工作在身，難以度期。