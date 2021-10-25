坤哥與許廷鏗有近一年沒有見面，近期許廷鏗自組製作公司，坤哥追問：「簽唔簽人呀？可以介紹。」許廷鏗則笑言：「好多人都問，我建議等公司穩健啲先。」坤哥就表示沒想過做老闆，又口多多說：「吸收下你失敗經驗先。」令許廷鏗無奈說：「咁耐冇見把口都係冇好嘢！」曾幾何時許廷鏗和胡鴻鈞常出雙入對，近年明顯生疏，胡鴻鈞開騷在即，許廷鏗坦言有機會都會去捧場，但近日太多工作在身，難以度期。
許廷鏗升呢做老闆 慘被吳業坤潑冷水
坤哥與許廷鏗有近一年沒有見面，近期許廷鏗自組製作公司，坤哥追問：「簽唔簽人呀？可以介紹。」許廷鏗則笑言：「好多人都問，我建議等公司穩健啲先。」坤哥就表示沒想過做老闆，又口多多說：「吸收下你失敗經驗先。」令許廷鏗無奈說：「咁耐冇見把口都係冇好嘢！」曾幾何時許廷鏗和胡鴻鈞常出雙入對，近年明顯生疏，胡鴻鈞開騷在即，許廷鏗坦言有機會都會去捧場，但近日太多工作在身，難以度期。
山客爆林闢路 綠蔭慘變禿
今年秋冬來得較早，天氣涼爽，疫情下無法外遊的市民，不少人去行山散心，但有人在山野擅自開小路，令青山綠水遭殃。有環保團體指，不少行山老手因厭倦既有的行山徑，竟然「爆林」，踐踏草叢，甚至砍伐樹木，強行開闢...
2021-10-25
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遼寧大連民居爆炸至少兩死 燃氣安全問題引起關注
繼上月遼寧大連發生八死五傷氣體爆炸後，本月二十一日再發生飯店燃氣爆炸。不足四天，遼寧大連瓦房店市又發生一宗住宅大廈燃氣爆燃，最少兩死七傷，當局正調查事故原因。 遼寧省大連市瓦房店官方微博發佈，周日五時...
2021-10-25
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哥倫比亞擒獲頭號大毒梟 出動500軍人22直升機
哥倫比亞政府宣佈，當地頭號通緝大毒梟烏蘇加（Dairo Antonio Usuga）已落網。五十歲的烏蘇加又名奧托尼爾（Otoniel），是哥倫比亞的大毒販，亦遭美國懸紅五百萬美元（約三千九百萬港元）...
2021-10-25
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海茵莊園示範單位全面睇
近日多個全新項目趁勢搶推，其中主打迷你戶的將軍澳海茵莊園，一條龍上載樓書、開放示範單位兼公佈價單，首批312伙，開放式戶最平388.8萬元起，最快下周末開售。 九龍建業旗下、位於將軍澳石角路的海茵莊園...
2021-10-23
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低位累彈逾二千點需整固 港股26600點料遇阻力
美股上周五個別發展，杜瓊斯工業指數升73點，收報35677點，創收市新高，但標準普爾500指數和納斯達克指數則下滑，主要因為市場擔心美國聯儲局收水，打擊投資意欲。有分析指，市場早有心理準備加息，所以美...
2021-10-25
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基達菲切爾達啞火 榜尾和戰
周一西甲獨腳戲上演榜尾搶分戰，包尾大幡基達菲主場對截至周六排尾五的切爾達。主隊射手謝美馬達和客軍中鋒洛尼圖聯賽仍未開齋，基達菲更是聯賽入球最少一隊，故今仗兩軍都無把握撕破對方防線，和波熱至二點七五倍有買趁手。 （Now632台周二凌晨3:00直播） 基達菲開季即鬧嚴重入球荒，今季聯賽九戰六場捧蛋，合共只入三球是列強最少一隊，賽前更以兩和七負只得兩分敬陪末席。該隊陷入如此困境，事關主力謝美馬達表現大倒退，聯賽上陣八次平均只錄得零點四次射門，遲遲仍未取得第一球。 季初劣績導致基達菲十月中撤換教練，由科利斯第三次執掌帥印。不過，此子回歸先致力鞏固後防，上仗首度領軍作客0:0悶和利...
2021-10-25
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旅行者腕表│出國專屬設計 望梅止渴
這兩年出國旅行彷彿變成不可能，連去日本都要簽證兼隔離。每天不斷為生活打拼，營營役役，想抖氣，不如買枚近年流行的Traveller's Watch，與另一半坐在西九文化區海濱長廊，看 表盤指示...
2021-10-21
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傳來港密會富商新歡急澄清 松岡李那升Cup 33D 有意拍全裸寫真
35歲日籍Model松岡李那(Linah)當年因為一對33D「蜜桃胸」在香港彈起，近年已返回日本投資開餐廳做老闆娘。今年6月，Linah來港工作兼避疫，豈料被爆來港主要目的是密會美籍富商新歡。對於再被...
2021-10-25
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社論——「爆林」損郊野 勿做缺德行山者
全球新冠疫情反覆不定，即使歐美多國容許打了針的訪客入境，但港人回歸要接受隔離強檢，就算心想外遊，仍然卻步。不少人轉而投向本地青山綠水，令原本寧靜的郊野，變成人頭湧湧，令人無奈。由於人太多，帶來破壞，一些原屬少人尋訪的野外風光，忽然受到追捧，變身新景點，大批人士到訪，人人踐踏草叢樹林，強行開闢新路，令郊野「變臉」。有關情況最近惡化，據本報記者報道，有行山老手厭惓既有行山徑，擅自「爆林」，令郊野受到更大傷害。 路是人行出來的，確實如此。大批人湧去行山，踩出不少新路徑，就以前年三月才對外開放的大欖千島湖清景台為例，一夜之間，成為打卡勝地，訪客絡繹不絕，原本的小山徑抵受不住太多腳步...
2021-10-25
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羅富全梅開二度兼捧盃 告東尼何澤堯呂健威起孖 莫雷拉停賽前三W封王
莫雷拉昨日憑文廄「進優自在」、羅廄「香音」和「八仟師」三W兼做騎師王，其中「香音」捧走中華總商會盃。至於告東尼、何澤堯和呂健威都起孖。此外，馬雅第五場犯規，被罰停賽兩日和七千五百元。 近期表現令人失望...
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