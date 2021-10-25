  • 2021年10月25日 星期一
  • 20º
  • 73%
熱門： 渣打馬拉松行山失蹤魷魚遊戲溫兆倫安心出行

日報新聞 > 娛樂

許廷鏗升呢做老闆 慘被吳業坤潑冷水

2021-10-25 列印
■吳業坤和許廷鏗老友碰頭，忍不住互窒。
■泳兒因疫情留在香港，反而吸納不少觀眾。
Previous Next

　　泳兒、吳業坤和許廷鏗出席長者管弦樂團音樂會活動，泳兒表示今年因疫情關係，在港出席各種大小活動，吸納不同年齡層的粉絲。

　　坤哥與許廷鏗有近一年沒有見面，近期許廷鏗自組製作公司，坤哥追問：「簽唔簽人呀？可以介紹。」許廷鏗則笑言：「好多人都問，我建議等公司穩健啲先。」坤哥就表示沒想過做老闆，又口多多說：「吸收下你失敗經驗先。」令許廷鏗無奈說：「咁耐冇見把口都係冇好嘢！」曾幾何時許廷鏗和胡鴻鈞常出雙入對，近年明顯生疏，胡鴻鈞開騷在即，許廷鏗坦言有機會都會去捧場，但近日太多工作在身，難以度期。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd