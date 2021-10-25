傳來港密會富商新歡急澄清 松岡李那升Cup 33D 有意拍全裸寫真

35歲日籍Model松岡李那(Linah)當年因為一對33D「蜜桃胸」在香港彈起，近年已返回日本投資開餐廳做老闆娘。今年6月，Linah來港工作兼避疫，豈料被爆來港主要目的是密會美籍富商新歡。對於再被指情傾富商，Linah非常介意：「我唔係呢種人，如果我係要(有米男)真係有大把！」Linah唔多高興，更暗示今次被人利用咗。採訪：方騫平攝影：葉君海場地：Conrad Hotel Garden cafe最近Linah收6位數擔任美容廣告代言人，最開心有錢收仲有得贊助美容療程，仲送埋豐胸，o依家Linah嘅「蜜桃胸」由33C升到33D。問到對升Cup身形係咪好滿意？她即大笑說：「Never be perfect，因為來港要隔離三周，冇運動食完就瞓，肥咗5KG(11磅)，唔排除豐咗胸會重咗少少。」個胸再大就會下垂Linah仲話唔使再升Cup，覺得夠皮。「再升怕波波會好重，會向下垂，所以都要戴返啲矯形bra，將啲側面嘅肉推返向前，哈！最想推埋肚腩上個胸。另外想個pat pat大啲。」Linah於3年前出過寫真集，o依家有加強版「蜜桃胸」會否挑戰全裸寫真？她坦言唔同年紀有唔同呈現嘅風格，都想繼續影靚相，如果有藝術感可以考慮挑戰全裸，但絕對唔會賣弄色情。第二次見面變新歡Linah承認女人有好身材係會吸引到男仔，但外形唔係最重要，仲要有健康態度及思想。她說：「我都35歲啦！好老喇！要好好保養先搵到男友。」提到她在高級扒房密會富商「新歡」一事， Linah即跟富商劃清界線：「我唔知佢係咪追求我，大家只係第二次見面，同枱共有10人，包括6個女仔，對我嚟講只係一個普通飯局，當晚佢接咗我之後叫我坐喺佢隔離，大家一齊食飯，我冇諗過座位問題，而且當時部份人已埋位。但最唔明，點解第二次見面又唔係拍拖，就俾人影到仲變成『男朋友』，所以都好驚訝。」Linah強調同男方冇可能發展，因為只係朋友，她再認真地澄清：「報道成日話我要搵個有錢仔嚟照顧生活，可能言語溝通出錯，我意思只係話揀個令自己生活好啲嘅男人，由頭到尾堅持感情及心靈溝通係最重要，但大家斷章取義咗嗰句對我唔公平，因為我唔係呢種人。如果我係要搵個有錢男朋友或者老公隨時都可以搵到。」她更自爆曾推咗好多有錢仔追求。她最後還補充：「大家有眼見，過去同我拍過拖嘅男朋友(林德信)都唔係好有錢，咁樣寫會令人誤會我貪慕虛榮，關乎人格問題我比較介意。」