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馮允謙跳MJ舞 爸爸細佬狂踩核突

2021-10-26 列印
■Jay大讚Janice跳舞好快上手。
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　　衞蘭（Janice）與馮允謙（Jay）前晚於九展進行尾場《JANICE X JAY FUNG：BACK TO THE NEXT SKOOL》音樂會，跟同是孖胎的衞蘭合作開騷，Jay笑謂讀書時已聽對方的歌，衞蘭即謂：「我唔係好老啫！」

　　Jay前晚大跳米高積遜經典舞步，自爆練舞時被弟弟狂踩跳舞核突，他說：「今晚爸媽都有來，之前在家練舞但無音樂，爸爸笑到肚痛叫我唔好跳。」他曾叫導演取消，最終仍勇於嘗試，惟他自覺跳得不夠好，又大讚衞蘭只用兩小時便練熟舞步。





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