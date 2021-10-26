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全智賢新劇收視繼續升

2021-10-26 列印
■全智賢與朱智勛的新劇口碑與收視皆不俗。
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　　全智賢的新劇集《智異山》前晚播出第二集，收視再升，由首播的9.1%升至10.66%。在第一集尾段，男主角朱智勛昏迷在病牀上，全智賢則坐輪椅現身，第二集解釋了朱智勛在山上受到兇手襲擊而昏迷。兩年後全智賢收到神秘信號，回到護林中心，當時朱智勛仍昏迷，但新人護林員高旻示在登山時，見到一個披着雨衣的神秘人，樣子竟是朱智勛，令觀眾猜測是否朱智勛的鬼魂。今集亦講到全智賢的身世，講到她年輕時期，觀眾都大讚年屆40的她仍十分後生。



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