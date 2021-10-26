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彭家麗笑言與後輩合唱變年輕

2021-10-26 列印
■彭嘉麗讚Rock參加比賽唔容易。
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　　彭家麗和何晉樂（Rock）昨日為《勁歌金曲》錄影，兩人在節目中合唱《從不喜歡孤單一個》，彭家麗表示這首歌不容易唱，好考功夫，笑言與後輩合唱可拉低年齡。她稱有留意Rock比賽，覺得後生一輩好叻，比賽要過好多關，如果是她會覺得好大壓力。

　　Rock指彭家麗真人好後生，他在家中聽過對方的歌，有機會跟前輩合作感到好榮幸，但合唱好大壓力，好驚影響對方，因此他為今次演出努力練習，希望夾得更好。



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