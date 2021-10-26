myTV Gold Ani-One秋季新番動漫速遞 最新《鬼滅之刃無限列車篇》專區上架

不經不覺間已來到10月，今年秋季新番強檔動漫陣容非常鼎盛，有多套必追大作。包括漫畫家高橋留美子的續作《半妖的夜叉姬》（第二季）、全新的卡牌遊戲動漫《BUILD-DIVIDE -#000000- CODE BLACK》、《國王排名》等，除此之外，myTV Gold亦特設「鬼滅之刃專區」緊貼日本上架《鬼滅之刃無限列車篇》，用戶更可免費觀看首集。《半妖的夜叉姬》（第二季）逢星期六myTV Gold上架《半妖的夜叉姫》是高橋留美子名作《犬夜叉》的續作，第一季動畫於2020年10月播出，想重溫可到myTV SUPER Ani-One動漫點播區收看全套第一季，而第二季已在10月初登陸Ani-One動漫點播區。故事主角為犬夜叉與阿籬的女兒「諸葉」和殺生丸與鈴的雙胞胎女兒「永遠」、「剎那」。永遠和剎那在4歲時因森林大火不幸失散，永遠在尋找剎那時，意外被時代樹傳送到令和時代，十年後，諸葉和剎那也被時代樹傳送至令和時代，剎那與永遠終於重逢，但剎那卻因被施下咒術，失去了對永遠的記憶。為了找回記憶，三人決定回到戰國時代，展開一段冒險旅程。《BUILD-DIVIDE -#000000- CODE BLACK》逢星期日myTV Gold上架全新卡牌遊戲動漫《BUILD-DIVIDE -#000000- CODE BLACK》，是由卡牌對戰決定一切的世界。故事講述這個由「王」統治的國度，各式優劣都以"Build Divide"的強弱來決定的都市「新京都」。都市有着一個謠言——「如果以Build Divide贏過了王，任何的願望都能實現」，而為了挑戰王，則必須參加被稱為「重構」（Rebuild）的戰鬥來完成「關鍵」。不論是誰都有想要完成的願望，為了達成目的，發誓打倒王的少年藏部照人，經過謎樣少女晚華櫻良的引導，加入了"Build Divide"的戰鬥中，以一切都取決於「Build Divide」的「新京都」為戰鬥舞台，照人等人的戰鬥正式揭開序幕！《國王排名》10月29日起，逢星期五myTV Gold上架《國王排名》改編自漫畫家十日草輔同名漫畫作品，由2017年起於漫畫投稿網站「Manga Hack」連載，並於2019年宣佈動畫化，由WIT STUDIO負責動畫製作。故事中，有以國家富饒程度、擁有多少強者，及國王本身是否有如勇者般強大等條件作標準的「國王排名」。主角波吉是國王排名位列第七的伯斯王的第一王子，然而波吉天生聽不見，且手無縛雞之力，連劍都揮不動，被家臣與百姓蔑視，認為他「不是當國王的料」，但自從某日夢見自己成為世界第一的國王後，開始奮發圖強，展開實現夢想的冒險故事。《鬼滅之刃無限列車篇》 電視動畫版逢星期日myTV Gold上架如果《鬼滅之刃》是你入坑日本動漫的原因，那麼《鬼滅之刃 無限列車篇》電視動畫版便一定不能錯過，無限列車篇雖是以劇場版為藍本，但當中加入更多有關煉獄杏壽郎的劇情。此外，亦加入約70幕全新影像，相信即使已經看過劇場版無限列車篇的朋友，電視動畫版也不能錯過。myTV Gold更特設「鬼滅之刃專區」，緊貼日本上架《鬼滅之刃 無限列車篇》，用戶可免費觀看首集。而myTVGold當然亦會為大家搜羅即將上架的《遊郭篇》，各位動漫迷敬請期待！