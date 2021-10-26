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阿Sa手繪日出吸Like

2021-10-26 列印
■阿Sa、祖兒和阿嬌老友鬼鬼。
■阿Sa在相中畫出朝陽！
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　　有「英皇龍虎豹」稱號的容祖兒、蔡卓妍（阿Sa）及鍾欣潼（阿嬌），最近齊合作新節目《容我Sa嬌》。阿Sa昨日於社交網上載「龍虎豹」齊出海睇日出的照片，經理人霍汶希亦同場，當地非常寒冷，她們均要穿上厚衣！

但因太大霧，未能看到日出一刻，愛畫畫的阿Sa就在其中一幅照片畫上日出圖案，並留言道：「今日雖然有啲大霧，但係同你哋一齊，睇唔睇到日出都好開心，睇唔到咪自己畫囉！」隨即吸引眾多粉絲按讚！



圖：網上圖片
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