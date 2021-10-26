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Baby母子萬聖節裝被捕獲

2021-10-26 列印
■Baby和小海綿被攝到暢遊主題樂園。
■Baby與其他變裝友人開心合照。
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　　Angelababy（楊穎）前日被網民發現，帶同兒子「小海綿」到上海一主題樂園遊玩，但未見她的老公黃曉明同行。

　　Baby和小海綿的打扮亦有響應園內的萬聖節活動，Baby化身黑衣女僕，又似索女巫，而小海綿就穿上哈利波特式的魔法袍「踩場」，兩母子現身吸引不少場內網民拍照，從相片可見兩母子玩得很開心，而小海綿的樣貌就愈來愈似其父黃曉明。 圖：網上圖片

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