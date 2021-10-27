劉倩婷精心安排派對 為李丞責慶祝53歲生日

昨日是著名堪輿學家李丞責博士的53歲生日，太太劉倩婷日前已為他精心安排慶祝活動，並送上不同款的蛋糕，包括金元寶、神機妙算李博士公仔等造型，劉倩婷留言道：「預祝老公生日快樂，心想事成，身體健康，感謝多位好友為這位貌似年輕的老人家慶祝，（好彩佢唔睇social media），希望每年生日也可以好好同你熱鬧賀壽。」應屆港姐冠軍宋宛穎參選組別由劉倩婷帶領，她亦有出席李丞責的生日派對，同場還有關之琳、周勵淇及朱李月華等，認真熱鬧！宋宛穎亦有在社交網分享當日的照片，並留言道：「預祝李師傅生日快樂，開心快樂身體健康，一切順利……好開心識到好多新朋友。」難得與關之琳碰頭，宋宛穎亦把握機會合照「集郵」，有網友留言指她們各有美態。圖：網上圖片