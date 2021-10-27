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TVB揚威紐約電視電影節　 黎耀祥李施嬅奪演員獎

2021-10-27 列印
■黎耀祥憑《殺手》一角，奪最佳男演員組別銅獎。
■李施嬅希望《金宵大廈》續集盡快播出。
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　　TVB（無線）多個劇集及節目參與在美國舉行的「紐約電視電影節2021」，昨日傳來喜訊共奪得14個獎項，其中黎耀祥憑《殺手》奪最佳男演員組別銅獎；李施嬅憑《金宵大廈》獲最佳女演員組別優異獎。TVB總經理曾志偉表示：「全賴一眾同事努力，感謝他們盡心盡力為觀眾製作高質素的資訊及娛樂節目。」

　　李施嬅獲悉得獎後說：「首次參與拍攝的港劇得到海外獎項，得到海外認同好難得。這部劇是心血劇，低成本製作得獎是一個奇迹。」她說要請監製食飯，又笑言大家等到頸都長，希望《金宵2》盡快推出！圖：資料圖片



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