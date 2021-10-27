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軒仔《男神》拋鑊顯廚藝 C君指《仔仔一堂》製作中

2021-10-27 列印
■C君（前排右三）以J2台創意總監身份出席記者會。
■軒仔在《男神》玩拋鑊，吸引全場目光！
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　　TVB（無線）J2台創意總監C君（鄭詩君）、朱智賢、關嘉敏及陸永等，昨日齊出席《J2呢鋪開「細」記者會》，介紹連串新節目，包括方紹聰主持的《野外步出2》、陸永及鄭子誠主持的《邊度都有陰謀》、余德丞及林俊其主持的《真•女神轉身》和《搵鬼去電視城》等。

　　談到男男配對真人騷《仔仔一堂》被傳遭抽起，問C君該節目是否製作中？他說：「當然是，至於邊度播？幾時播？有好多部門決定，唔係我一個人決定播唔播。」而朱智賢就被問到男友謝東閔疑不當玩航拍事件，她表示不作評論。



　　另外，TVB重頭廚藝真人騷《男神廚房》將於下月首播，有「早餐男神」之稱的張敬軒在節目中大展灑鹽、拋鑊功架，令主持和嘉賓們睇到「嘩嘩聲」！

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