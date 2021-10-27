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Anson Lo《Megahit》MV　躍登紐約時代廣場巨幕

2021-10-27 列印
■AL接受電台節目訪問。
■AL暫時主力操練臂肌。
■AL在紐約時代廣場的巨幕「現身」。
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　　MIRROR成員、「教主」盧瀚霆（Anson Lo、AL）日前坐的士遇交通意外，他事後回家報平安，表示只是扭到腰沒大礙，昨日已繼續投入工作，到電台宣傳新歌。

　　而AL的後援會安排在美國地標、紐約時代廣場的3D曲面巨型LED大熒幕，播放AL的新歌《Megahit》MV，片尾更有3D效果的AL跳舞片段做彩蛋！AL接受商台節目訪問時，亦感激粉絲為他做的事，全球多個地區的應援活動令他十分驚喜！



　　AL前晚亦有到健身室做運動，主力是操練手臂，暫時避免腰部做太大動作，其後坐的士回家時，更以身作則扣上安全帶自拍。

圖：網上圖片

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