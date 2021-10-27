而AL的後援會安排在美國地標、紐約時代廣場的3D曲面巨型LED大熒幕，播放AL的新歌《Megahit》MV，片尾更有3D效果的AL跳舞片段做彩蛋！AL接受商台節目訪問時，亦感激粉絲為他做的事，全球多個地區的應援活動令他十分驚喜！
AL前晚亦有到健身室做運動，主力是操練手臂，暫時避免腰部做太大動作，其後坐的士回家時，更以身作則扣上安全帶自拍。
圖：網上圖片
疫情下全球貨櫃運輸需求大增，但因船期失準、人手不足等，運輸成本大增，加上內地蔬菜產區接連暴雨，最近來港外國及內地食材價格高漲，如罐頭價格升兩、三成、蔬菜漲價五成等。有茶餐廳負責人坦言食材的成本呈雙位數...
2021-10-27
新華社報道，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴昨日（十月二十六日）上午，應約與美國財政部長耶倫舉行視像通話。雙方就宏觀經濟形勢、多雙邊領域合作進行了務實、坦誠、建設性的交...
2021-10-27
全球氣候變化高峰會議準備於本月底在蘇格蘭格拉斯哥開幕之際，聯合國周二發表《亞洲氣候狀況》年報，顯示二○二○年是亞洲歷來最炎熱的一年，平均氣溫比一九八一至二○一○年所看到的，要高出攝氏一點三九度。同時極...
2021-10-27
馬鞍山迎海處臨海地段，生活配套不俗。今次精選一個4房2套大戶，實用面積1453方呎，設計別具格調，廳堂以啡色為主調，顯得溫馨，外連露台，向南享開揚景，如內園及山景等，側望渡頭灣海景，現叫價2780萬。...
2021-10-27
美國大型科技股於本周陸續公佈業績，加上市場氣氛亦見好轉，以及憧憬美國即將推出刺激經濟方案，美股早段全線向好，杜指及標普500指數再創新高。 杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報35756點，升15點；納斯達克指數收報15235點，升9點。 滙控（005）美國預託證券價格曾見47.79港元，較香港收市價跌升0.29港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見488.65港元，較香港收市價跌13.35港元。 歐洲股市週二高收。旅遊及消閒類股升近2%領漲。英國富時100指數收報7277.62點，升54點，升幅0.76%。德國DAX指數收報15757.06點，升 157點，升幅1%。...
2021-10-27
巴塞隆拿於上周日西甲不敵皇家馬德里後，《馬卡報》透露接下來三仗成為主帥朗奴高文的「保命戰」，首仗便是今晚聯賽作客華歷簡奴。阿古路上周日成功開齋，勢成今仗力保高文的救星，但主隊亦坐擁有三個西甲士哥的法卡奧，巴塞今仗要取勝亦非易事。（Now632台周四凌晨1:00直播） 《馬卡報》指巴塞今晚西甲作客華歷簡奴、周日西甲主場鬥艾拉維斯，以及下周三歐聯作客基輔戴拿模成為朗奴高文的「保命戰」，若高文未能帶隊三戰全勝，或就此下台。有力保住高文的球員，非上周日有士哥的阿古路莫屬，因後者曾透露二人關係良好：「我們的溝通都很直接。」 過三關先挫華歷簡奴 作東的升班馬華歷簡奴，今夏有哥倫比亞射手...
2021-10-27
近期頻頻舉行發布會的Sony，繼上周的G Master系列遠攝變焦新鏡後，今日又為拍友帶來一款影拍功能兼備的全片幅無反相機A7 IV，除了用上新開發的33MP感光元件，運算速度、機身操控、對焦表現亦有...
2021-10-22
方中信跟陳家樂主演電影《一級指控》，首度合作齊演大狀，法律題材戲固然難演，兩人覺得最可惜是失去好拍檔及好前輩廖啟智，方中信大讚智叔高超演技，而家樂透露智叔在片場如開班授課。35歲家樂最初面對58歲方中...
2021-10-27
全球受新冠肺炎疫情困擾接近兩年，即使各國致力推行疫苗接種計劃，但仍未擺脫疫情，各國的生產鏈也受拖累，導致物價上漲，加上國際貨運受疫情干擾，出現亂象，貨櫃運費飆升，最終會反映在物價之上，尤其是食材。由於環球新冠疫情不知何時了，由此而激化的食材價格上漲，無人知道何時回落。港府要注視這個民生大問題，不能以市場失衡看待，必要時要適當地介入。 據香港食品委員會指出，全球疫情肆虐，航運延誤，打亂了食品的供應鏈。現時貨運船期難定，以至未能掌握貨物抵埗時間，一個貨櫃原來成本三千美元，已加至二萬美元。中港陸路貨運方面，司機須定期檢測，成本增加，令每一貨車的運費，由以往三千港元升至現在的三千六...
2021-10-27
由上季尾開始，泥地賽一再受天雨影響而要跑濕泥，而且當中又常出現偏差大利走中外疊，如果沒清楚記低每次賽事的偏差模式，很容易混淆了馬匹的泥地賽績。 不過隨着踏入秋季，雨季應已完結，此後半年的泥地賽有望...
2021-10-27