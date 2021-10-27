乃木坂46人氣成員生田繪梨花，昨於官網宣布將畢業離隊，她說：「2021年12月31日我將從乃木坂46畢業，中學3年級加入組合一直到24歲，這10年真的很幸福，很早以前我就想到總要畢業，但我不想離開，很喜歡和大家一起的日子……花了很多時間，終於下決心離開，展開新的旅程。」繪梨花和離隊前的成員白石麻衣，均被視為乃木坂成員的寫真集銷量皇牌，繪梨花是在11年成為乃木坂第一期生，多年來活躍藝能界，曾參演《羅密歐與茱麗葉》和《孤星淚》等音樂劇，畢業後會繼續演藝活動，明年5月將演出音樂劇《四月是你的謊言》，而她的畢業演唱會將於12月舉行。圖：網上圖片