男神對談 以為陳家樂二字頭 方中信罕提家庭 做一次爸爸就夠

方中信跟陳家樂主演電影《一級指控》，首度合作齊演大狀，法律題材戲固然難演，兩人覺得最可惜是失去好拍檔及好前輩廖啟智，方中信大讚智叔高超演技，而家樂透露智叔在片場如開班授課。35歲家樂最初面對58歲方中信演戲坦承超緊張，但拍落兩人變老友，方中信提議下次可演父子角色，因以為家樂只有廿幾歲，而方中信戲中跟小童星演父女感覺自然，他直言真實做老竇一次就夠，拍戲玩吓就算。撰文：杜淑霞 攝影：沈健程髮型：Kenrick Siu（陳家樂）化妝：Fiona To（方中信）、khaki yan（陳家樂）服裝：i.t（陳家樂）戲中方中信飾演打官司如做生意的巿儈大律師，而家樂則演初出道仍好有火的大律師，為了一單富豪之女被殺案兩人企埋同一陣線。其實拍完後，家樂多次跟記者提到此戲，相當期待電影面世，他解釋期待之處，「劇情講嘅message都好啱我哋香港觀眾去睇，唔係一般合拍片好商業元素，呢套係香港人好睇得明嘅電影，呢類題材好難拍，一般拍啲親情愛情嘅戲會容易啲拿捏，或者容易啲入口，呢套好多口水戰，如果拍得唔好，觀眾好容易唔明我哋拍緊乜嘢，我覺得呢套戲節奏掌握得好好。」方中信亦好認同電影好多灰色地帶，給予觀眾討論空間。面對方中信緊張首次飾演大律師的家樂，接拍前已覺得好緊張，仲要對住一班資深前輩演戲，不過方中信對於家樂笑着話：「你講係對住智叔（廖啟智）、鮑姐（鮑起靜）、曾江嗰啲，講到我同佢合作，因為我年紀大佢少少之嘛，幾好玩。」家樂說：「開頭就係好驚方生，就係唔知佢邊句真邊句假，成日覺得佢個樣好嚴肅、好惡，拍落好玩好開心，特別係當有譚耀文同佢一齊時，我覺得佢哋兩個玩得仲癲過我。」但方中信亦力讚這位後輩，「而家年青一輩演員，家樂畀我感覺係好有心嘅演員。」家樂承認面對方中信演戲實確有壓力，「導演想我哋一次過拍晒一場戲，首先拍咗方生兩分鐘嘅獨白，方生係一句都唔甩嘅，跟住到我甩咗咪大鑊，呢啲位我都好緊張，希望順住情緒一次過做晒。」智叔離世感可惜方中信和家樂都覺得最可惜是電影上映時，但飾演富豪的好拍檔廖啟智已離世，私底下跟智叔經常跟發哥周潤發一齊跑山的方中信感受特別深，他更大讚智叔戲中跟曾江一場戲極精采，「喺遊艇嗰場戲佢同曾江叔做得非常之好，佢哋兩個好有份量、資歷嘅演員，一齊做一場戲非常好睇。（樂：係高手過招！）淨係得佢哋兩個，但係好好睇。」家樂提到智叔亦有遺憾，「我同佢都有幾場法庭戲，好記得佢嗰時做咗個表情，我仲問佢『你呢個表情係嚟到先諗，定係睇劇本嘅時候已經研究咗』，佢跟住就同我講咗好多演戲理論，佢嘅諗法，我覺得好好，一個前輩喺現場有時間仲會好幫你，同你分享佢嘅經驗，當時我仲話『如果夾到時間跟你上堂就好啦』，一路喺其他電影都有同佢撞過都有提過，但最後未有時間跟佢上堂，已經冇呢個機會，我覺得好可惜。」下次合作演父子講到電影因疫情延期上映，方中信也透露仍有3部電影因疫情仍未知上映日期，而工作量亦未全面回復正常，「唉！咪天一半地一半囉！啲工作量係少咗一半，始終因為疫情，而家開始好番少少囉！希望可以唔使隔離，呢個最重要，我哋拍《金手指》幾日檢一次，一去到現場有個帳篷喺度撩喉嚨。（記：但多咗時間陪阿女？）係嘅，每日做例牌嘅工作，跑步做運動，買餸返屋企，通常唔使開工就係咁。」兩人這次合作愉快，問到下次合作可演何種關係，方中信竟然搶先話，「做我個仔囉！（樂：其實有唔少人話我似你，當我剪到你咁短頭髮嘅時候）」最搞笑家樂講完竟然面都紅晒，但方中信幫口話：「佢靚仔過我！（記：你以前靚仔啲！）唔好講幾10年前嘅事，又喺度hurt我。（記：家樂做你個仔會唔會大咗啲？）佢廿幾歲之嘛！（樂：我30幾啦！）唔講邊有人知，呃到人。（樂：如果我可以大個啲，有方生咁fit就正，日日跑山喎！）跑完真山，啲女個學費，個老婆啲使費又要跑山，哈哈！」講到演爸爸角色，方中信承認當爸後更加得心應手，「我相信而家同小朋友合作，做爸爸角色一定好過佢（家樂）哈哈！你抱BB可能好啲。基本上今次個小妹妹好戲啫！（記：想經歷多一次做爸爸？）呢啲嘢經歷一次算，拍戲玩吓就可以。」家樂就透露早前跟《把關者們》演劉佩玥囝囝的小演員一樣好老友，「我都當佢同輩咁樣，佢出咗個post都話，我係唯一一個唔當佢係小朋友，我玩吓佢，有時搭吓膊頭好friend咁。」