  • 2021年10月28日 星期四
  • 25º
  • 78%
熱門： 優才小學DSE癌症姚焯菲汪明荃

日報新聞 > 娛樂

《一級指控》編劇鮑偉聰呻搵料難 ﻿導演黃國輝﻿﻿讚廖啟智加持生色﻿

2021-10-28 列印
■同樣出身電視圈的黃國輝和鮑偉聰，近年轉投電影圈發展。
■戲內方中信和陳家樂飾演的律師，面對法律抱住不同信念。
■黃國輝相信智叔到時會到首映禮一齊睇戲。
■戲中智叔飾演城中富豪，以沉鬱內歛態度演繹多場內心戲。
■黃國輝認為有智叔同Ken哥參演，對電影幫助很大。
■黃國輝搵方中信演亦正亦邪大律師「雷有輝」，相信觀眾會見到另一個方中信。
Previous Next

　　由黃國輝執導、鮑偉聰編劇的電影《一級指控》，以一單富豪女兒命案，探討法律之下，何謂公義。法律題材難寫，鮑偉聰花了大量時間搜集資料，令故事更扎實。講到電影是廖啟智遺作之一，黃國輝坦言感到遺憾，又大讚電影有他加持生色不少，相信對方會一齊睇首映。 撰文：杜淑霞 攝影：葉君海

　　鮑偉聰以往都有拍法律戲經驗，已習慣花很長時間做資料搜集，「我親自約啲大律師見面，同埋上佢哋office去感受佢哋環境同氣氛，劇情案件裏面嘅細節程序，都不時諮詢佢哋，比起其他戲嘅資料搜集都算多，起碼親自去搵大律師同佢哋溝通，人哋啲時間好寶貴，錢嚟㗎嘛！使啲人情，所以都算花功夫。」



　　提到已離世的智叔有份參與演出，黃國輝坦承有對方加持對電影有很大幫助，「智叔同Ken哥（曾江）呢啲演員，絕對幫到導演幫到套戲，佢哋有好好嘅想法同埋角度去睇，令到件事更加事半功倍。」對於電影因疫情推遲上映日期，令電影成為智叔遺作之一，黃國輝也感到很遺憾，「我哋失去咗智叔咁好嘅演員，而家上畫，我深信首映佢會陪我哋一齊睇，希望智叔都滿意。」

　　談到《行政長官2021年施政報告》提出設立「文化體育及旅遊局」，有助推動創意產業發展，黃國輝和鮑偉聰認為絕對是好事。黃國輝說：「政府提供多啲協助絕對好事，拍攝需要好多人幫手，多啲人去推動，譬如申請地方拍攝或者一啲安排，最簡單街道封街，佢哋可以再多啲放寬或者協助。」鮑偉聰就提議仿效其他國家城巿做法，「大陸都有，譬如某啲城巿鼓勵創意產業，註冊嘅影視公司可以免稅幾年或者低稅務，因為而家最欠係投資，如果能夠寬免到呢方面，甚至個誘因再大啲，鼓勵更多唔係做呢行嘅資金或者投資者，吸納呢啲資金去呢個圈，先至會更多作品，唔使喺庫房度攞錢出嚟，用一啲寬減措施就得。」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
2022-23 升中選校天書
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd