由黃國輝執導、鮑偉聰編劇的電影《一級指控》，以一單富豪女兒命案，探討法律之下，何謂公義。法律題材難寫，鮑偉聰花了大量時間搜集資料，令故事更扎實。講到電影是廖啟智遺作之一，黃國輝坦言感到遺憾，又大讚電影有他加持生色不少，相信對方會一齊睇首映。 撰文：杜淑霞 攝影：葉君海鮑偉聰以往都有拍法律戲經驗，已習慣花很長時間做資料搜集，「我親自約啲大律師見面，同埋上佢哋office去感受佢哋環境同氣氛，劇情案件裏面嘅細節程序，都不時諮詢佢哋，比起其他戲嘅資料搜集都算多，起碼親自去搵大律師同佢哋溝通，人哋啲時間好寶貴，錢嚟㗎嘛！使啲人情，所以都算花功夫。」提到已離世的智叔有份參與演出，黃國輝坦承有對方加持對電影有很大幫助，「智叔同Ken哥（曾江）呢啲演員，絕對幫到導演幫到套戲，佢哋有好好嘅想法同埋角度去睇，令到件事更加事半功倍。」對於電影因疫情推遲上映日期，令電影成為智叔遺作之一，黃國輝也感到很遺憾，「我哋失去咗智叔咁好嘅演員，而家上畫，我深信首映佢會陪我哋一齊睇，希望智叔都滿意。」談到《行政長官2021年施政報告》提出設立「文化體育及旅遊局」，有助推動創意產業發展，黃國輝和鮑偉聰認為絕對是好事。黃國輝說：「政府提供多啲協助絕對好事，拍攝需要好多人幫手，多啲人去推動，譬如申請地方拍攝或者一啲安排，最簡單街道封街，佢哋可以再多啲放寬或者協助。」鮑偉聰就提議仿效其他國家城巿做法，「大陸都有，譬如某啲城巿鼓勵創意產業，註冊嘅影視公司可以免稅幾年或者低稅務，因為而家最欠係投資，如果能夠寬免到呢方面，甚至個誘因再大啲，鼓勵更多唔係做呢行嘅資金或者投資者，吸納呢啲資金去呢個圈，先至會更多作品，唔使喺庫房度攞錢出嚟，用一啲寬減措施就得。」