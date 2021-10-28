  • 2021年10月28日 星期四
  • 25º
  • 78%
熱門： 優才小學DSE癌症姚焯菲汪明荃

日報新聞 > 娛樂

蔣家旻爆張頴康經常得罪人

2021-10-28 列印
■蔣家旻透露與鄧佩儀相處愉快。
Previous Next

　　蔣家旻昨日出席明珠台《靚太殺機II》宣傳活動，提到她有份演的台慶劇《換命真相》拍檔鄧佩儀被指與張頴康鬧不和，而且鄧佩儀不與對手溝通，令幕後有微言。蔣家旻表示在劇中與鄧佩儀好多對手戲，大家相處愉快，又指鄧佩儀勤力，並非如報道所說，演員對劇本有睇法會同導演提出，傾到合理為止，亦沒有聽過對方要返加拿大。蔣家旻又笑稱：「張頴康成日得罪人㗎，佢把口咁臭，不過冇嘢嘅。」



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
2022-23 升中選校天書
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd