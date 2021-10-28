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睇好馬國明再攞視帝 鄭嘉穎呻被大仔欺負

2021-10-28 列印
■鄭嘉穎與馬明老友鬼鬼，鏡頭前好搞鬼。
■何依婷與張寶兒為《星空下的仁醫》宣傳。
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　　鄭嘉穎、馬國明、何依婷及張寶兒等為劇集《星空下的仁醫》宣傳，嘉穎透露在家中不嚴肅兼被大仔鄭承悅欺負，兒子在家中惡晒，爭玩具會郁手郁腳，完全不驚他。嘉穎明白不可過分縱容小朋友，所以開始勒住，同時要建立父威。會否請馬明幫手？馬明笑說︰「我一定嚴，不會寵。」嘉穎叫馬明不要口響、將來就知，又透露大仔好古惑趴在地扮喊做戲，太太陳凱琳指兒子似他，不過嘉穎也有招數對付兒子，會演一次問兒子得唔得，戲言兩父子切磋演技。

　　說到今年視帝之爭，嘉穎與馬明都互相睇好，嘉穎直言自己只是客串，獎項應給實戰的演員。



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