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周迅孖新歡拖手返酒店斷正

2021-10-28 列印
周迅孖新歡拖手返酒店斷正
周迅孖新歡拖手返酒店斷正
■周迅與卓越被拍到晚飯後散步返酒店。
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　　47歲影后周迅去年12月宣佈與美籍華裔演員高聖遠離婚之後，感情生活未有着落，反而跟「忘年閨密」竇靖童來往頻密。近日周迅終於有新戀情，有指她秘密戀上比自己年輕13歲的馬賽克樂隊成員卓越。日前內地傳媒圖文並茂報道周迅與卓越共進晚餐，其間二人互相夾餸餵食，相當甜蜜。晚飯後手拖手返酒店，周迅更不時把手插進男方的口袋內取暖。

　　周迅10月中就曾現身南京睇馬賽克樂隊的演出，但當時未確定她的新歡就是樂隊成員卓越。



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