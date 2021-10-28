Stephy齊撐「試當真」九展騷 古仔嚟見工 嗌游學修做修哥

游學修、許賢和蘇致豪創立的網上短片頻道「試當真」團隊，前日在九展舉行現場版慶祝成立一周年，獲古天樂及Stephy（鄧麗欣）擔任嘉賓力撐，古仔更扮見工接受「修哥」面試！網上短片頻道「試當真」團隊游學修、許賢、蘇致豪、吳家忻、岑珈其、陳苡臻、陳穎欣（Yanny）及林家熙（Locker）等，前日在九展舉行「一周年現場版」，使出渾身解數娛賓，Dear Jane及ToNick擔任表演嘉賓外，古天樂和Stephy（鄧麗欣）先後擔任「見工」嘉賓，和游學修等對談大放笑彈！游學修面對老闆古仔亮相扮見工者時，說稱呼前輩為古仔似不太合適：「聽聞好多稱呼你（古仔）都唔鍾意，所以我從來冇叫過你，你有冇發現？我從來冇稱呼你，應該點稱呼你呢先生？」古仔笑道：「我知你從來都冇稱呼過我，我覺得你個人好冇禮貌。」游即問：「你講，咁我以後都咁叫你。」古仔道：「叫我古仔得啦！」並稱游等為修哥、豪哥及賢哥，全場爆笑！游學修自爆「破產」游學修問古仔最欣賞「試當真」那位女成員？古仔即說：「梗係Locker條女（吳家忻），因為佢條片直到今日仍係最多人睇。」古仔其後要即場配音，有些「甩嘴」亦成功過關。游學修在台上問觀眾，若「試當真」拍電影看不看？觀眾報以歡呼聲，他即說「下次戲院見」！游學修受訪時，被問到是否已找古仔洽談投資拍電影？他說：「如果有想法，他一定會支持。明年是好時機。（找古仔投資或演出？）好多可能性，睇佢啱唔啱玩（已有劇本？）當然有故事袋住，但要先建構好。」游學修更自爆去年10月26日如「破產」，沒錢交租兼要問公司借糧，而自己現在的經濟情況算不錯。許賢和蘇致豪在台上揚言要向「咩話」宣戰，似向MIRROR挑機，問到怕否惹對方粉絲不滿？蘇致豪說：「好似好大火藥味，但只是玩。」