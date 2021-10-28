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網紅家訪上海豪宅 阿嬌晒2萬元護膚品

2021-10-28 列印
■阿嬌在上海的住所接受網紅訪問。
■阿嬌笑言自己像氣球般時胖時瘦！
■阿嬌的護膚品價錢有平有貴。
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　　現年40歲的阿嬌（鍾欣潼）日前在上海接受內地網紅登門訪問，她在當地暫住的豪宅亦告曝光。從網紅發佈的短片可見，阿嬌所住的豪宅以米白色為主調，包到冚的她看來仍有點臃腫，阿嬌亦笑言自己像氣球，一時胖一時瘦！

　　阿嬌亦大方讓網紅拍攝化妝間枱上的護膚品，並逐一介紹品牌、功效和價錢，當中有平有貴，總價約2萬港元，她又透露自己的白頭髮長得特別快，最近亦有染髮。 圖：網上圖片

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