網紅家訪上海豪宅 阿嬌晒2萬元護膚品

現年40歲的阿嬌（鍾欣潼）日前在上海接受內地網紅登門訪問，她在當地暫住的豪宅亦告曝光。從網紅發佈的短片可見，阿嬌所住的豪宅以米白色為主調，包到冚的她看來仍有點臃腫，阿嬌亦笑言自己像氣球，一時胖一時瘦！阿嬌亦大方讓網紅拍攝化妝間枱上的護膚品，並逐一介紹品牌、功效和價錢，當中有平有貴，總價約2萬港元，她又透露自己的白頭髮長得特別快，最近亦有染髮。 圖：網上圖片