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綾瀨遙染疫康復露面領獎

2021-10-28 列印
■綾瀨遙現身領獎，笑容燦爛。
■窪田正孝榮膺視帝。
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　　現年36歲的綾瀨遙今年8月確診新冠肺炎後入院治療。事隔兩月，她在昨日首度現身公開活動，出席東京電視劇獎頒獎禮。

　　憑主演《天國與地獄》獲頒最佳女主角的綾瀨遙，昨日看來精神不俗，親自上台領獎，身形與病前差不多的她，不時露出燦爛的笑容。綾瀨遙致詞時，亦有感謝同劇拍檔高橋一生。最佳男主角得主、晨間劇《YELL》主角窪田正孝亦親自領獎。圖：網上圖片

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