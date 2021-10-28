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阿Bob慘被取笑「唔持久」

2021-10-28 列印
■阿Bob竟瞓上枱「詐嬌」！
■阿Bob和太太打情罵俏！
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　　今晚在TVB翡翠台播出的健康資訊遊戲節目《醫醫，我不想再病了》，邀得林盛斌（阿Bob）和太太黃乙頤（Pearl）等擔任嘉賓，齊探討肥胖問題。

　　阿Bob在節目中慘被取笑「唔持久」外，玩「波波呼拉圈」時，眾男士甚擔心重要部位受創，Pearl竟頑皮地向老公大叫：「你都唔用㗎啦！」阿Bob聞言即扮嬲怒睥老婆，並嚴肅謂：「我唔想同你講嘢。」打情罵俏、場面惹笑！

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