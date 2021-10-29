跳唱歌手成本特別高，冇公司支持絕對是燒銀紙之舉，但前組合Mascara成員李海清（Jojo）散團單飛後，為實現歌手夢，堅持自資製作歌曲，靠做健身教練及美容KOL等副業撐住，繼年初推出《話CYBERBULLY》後，好叻女早前再推出第二首單曲《I Hate That!》，為追夢真係可以話瞓晒身。 撰文：杜淑霞 攝影：沈健程 場地：King's Fitness15歲開始做兼職模特兒的Jojo，入行前曾任美容師，後轉做全職模特兒及以「DJ Barbie」之名做DJ打碟，再經朋友介紹到酒廊唱歌。之後她跟好友莫曉欣（Hy）及貝貝（Buibui）自資組女團 Mascara正式出道，19年更獲公司賞識簽約，但推出兩首歌後散團收場，「我哋3個人本身工作唔同工種，宣傳都夾唔到一齊做，有啲人又冇咗嗰團火，所以最尾就冇咗。」散團後Jojo那團火依然燒得勁，仲好勇自資6位數出歌，今年已先後推出兩首歌，「第一首歌叫《話CYBERBULLY》講網絡欺凌，《I Hate That!》似係延續篇，俾人欺凌之後仲係好嬲，主要帶出一個訊息，我哋好多時同人有唔同意見就唔敢出聲，好驚俾人排斥，《I Hate That!》想話畀大家聽，應該坦白表達自己感受，勇敢去做真正嘅自己，咁樣先至可以活得自在。」Jojo坦承做跳唱歌手經濟壓力好大，「出面歌手會上跳舞老師私人堂，我真係冇辦法咁樣，每堂真係好龐大，我就上啲group class，百幾蚊，學多啲唔同嘅嘢，但學唱歌冇辦法，公價真係好貴。」她唯有靠做健身教練及美容KOL等儲錢追夢，「教學生收入都可觀，每個月都有5位數，因為女仔健身教練真係比較少，加上我係做私人單對單，同埋我有做KOL去介紹啲美容產品，靠呢兩樣嘢撐住我，都儲咗一段時間錢先夠膽出歌，同埋要諗方法慳錢，好多謝我嘅團隊幫手，個人出歌冇公司真係唔容易，乜嘢都係自己，做完隻歌宣傳費先至係最龐大，所以keep住努力儲子彈去追夢。」講到目標她期望兩年後開到小型音樂會，「好希望以歌手身份喺樂壇得到一個肯定。」