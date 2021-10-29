周秀娜（Chrissie）及張繼聰主演的愛情片《馬達•蓮娜》，由澳門土生土長的陳雅莉（Emily）編劇及執導，作為新晉導演遇着兩個零架子主角，雖然年初在疫情下有如孤島的澳門拍攝，但Emily這個第一次絕對開心難忘，而電影已入圍多個影展，Emily最期望跪玻璃傷膝頭也不理，瞓身演出的周秀娜和張繼聰有好成績。 撰文：杜淑霞 攝影：葉君海Emily在3年前已成功入圍《金馬創投會議》，當時已搵了周秀娜擔任女主角，到去年底成功搵到投資者，她堅持女主角非她莫屬，「呢個故仔我落筆寫第一句『風姿搖拽女人着住旗袍，大家都覺得佢係性感尤物，佢笑面迎人去迎賓……』寫呢句對白嘅時候，唔知點解腦海Chrissie形象出現咗，呢個角色要講廣東話好流利，但係要識家鄉話，我知Chrissie係潮州人，同埋佢係個好倔強女人，睇落好硬淨、好堅強，但係內心好脆弱，同報道見到Chrissie好似。」後來更多了個如哥哥耐心跟Emily溝通的男主角張繼聰，「佢會同你傾，如果傾完你仲有啲導演嘅小任性同埋堅持，佢會支持你，同埋教咗我好多嘢，新導演可以同個咁close演員合作好開心。」不理傷腳照演出到正式拍攝，Emily更被Chrissie的瞓身演出嚇到，「有場戲爆玻璃樽，佢要跪地跟住叫唔好，佢拍時入咗角色，完全係忘我，佢拍完個人係震，見到佢好痛苦，我好心痛係佢企起身時，發覺佢兩隻腳損晒，因為地下有玻璃有石頭，我哋好驚同佢講，佢話『冇嘢我唔痛呀！』拍佢報仇嗰場戲，有個動作佢俾人撻落牆，但我哋冇武指，佢會話『嚟啦唔好搞咁多嘢拍啦！』佢一撞真係個頭撞咗落牆度，我哋全部人都好擔心佢，佢好全情投入去做嗰件事。」電影已入圍意大利《遠東國際電影節》競賽單元及日本《日出國際映畫祭》競賽電影外，更成為《香港亞洲電影節2021》開幕電影，對於獲影展垂青Emily當然鼓舞，但她更希望她形容如戰友一樣的兩位主角可以有好成績，「畀我反而係想觀眾睇見佢哋努力，佢哋可以獲得一個認同咁係最開心嘅一件事。」