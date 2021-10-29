現年53歲的馬德鐘與老婆張筱蘭結婚28年，他口中的她，是個做事很投入、可以花15小時做一件事的人，二人相處多年，不會刻意去找生活情趣。是真的，馬德鐘沒有吹水，早前本報見到他陪老婆去購物，一入店內便目標為本連掃幾套睡衣，所揀款式實而不華，連找數全程只用了約15分鐘，無論在金錢上、還是時間上都不浪費，果然是精明夫妻。 採訪：譚壹致入行28年的馬德鐘，今年一劇接一劇，拍完《我家無難事》、便緊接拍《雙生陌生人》，完成後又即為最新的《有種好男人》開工，非常忙碌。不過他仍做廿四孝老公，早前抽空陪老婆張筱蘭行街。當日黃昏6時左右，二人到九龍塘又一城購物，或者因已有計劃買睡衣的關係，見二人很有默契，一入到無印良品店內，便主力行服飾部專攻睇睡衣，不消一刻便揀到四套，顏色多以淡粉紅及灰藍條紋款式為主，價錢約為三、四百元一套，性價比極高，馬太一直負責拎着戰利品，而馬德鐘陪伴在左右，或者跟在身後，有如保鏢般左顧右盼，全程保護老婆的安全。其間，馬太對睡裙款式心郁郁，一度拎起同樣是粉紅色的睡裙研究一番，之後她似乎想試身，馬德鐘即醒目地一手接過，等老婆放低拎在手上的四套睡衣，然後再將睡裙交回給她，而馬太卻未有走到鏡前或試身室，只在老公面前將睡裙拼在身上，估計是問對方意見，二人密斟幾句後，馬太只將貨品擺回原位，而馬德鐘似乎仲有嘢想買，見他俯下身抽出最低層的格仔款式，不過拎上手望兩望之後，便放回原處，然後馬太在櫃上取回之前已揀好的睡衣，先行去付款，他就跟在老婆身後，準備離開。而馬太付款時，未有加購購物袋，也沒有拎出環保袋，只是一手抱着幾套睡衣，與老公結伴行去停車場取車離開。