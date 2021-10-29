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J.Arie「認罪」谷處女個唱

2021-10-29 列印
■J.Arie化身罪犯Look拍海報照。
■將在12月開騷的J.Arie壓力爆燈！
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　　J.Arie（雷深如）出道8年首個個人演唱會《PERFECTLY GUILTY LIVE》，將於12月10日假海洋公園舉行，票價劃一每張488元。她笑言未試過搞個唱，壓力愈來愈大，開始有點「淆底」呢！

　　為切合演唱會主題，J.Arie索性構思在演唱會海報化身罪犯，她解釋道：「希望大家能夠赤裸地、坦誠地承認自己的罪過與邪惡，所以構思索性當係罪犯要坐監，攞住犯人黑板影相，一絲不掛地坐監，承認自己都係虛偽的人，充滿邪惡感的人！」



　　自嘲冇身材的J.Arie堅持全裸概念拍海報照，「希望以身作則，一個咁唔靚又充滿歪理的人，都要赤裸地呈現！」

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