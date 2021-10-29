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林二汶聖誕騷似開派對

2021-10-29 列印
■二汶期待和歌迷齊歡度佳節。
■二汶拍攝的海報照玩味十足！
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　　林二汶將於今年聖誕檔期假旺角麥花臣場館開騷，由平安夜玩到Boxing Day，音樂會主題是嘉年華，屆時不設舞台，並邀請一班特別嘉賓，與觀眾互動大玩集體遊戲，更設Dress Code，一起歡度佳節如開派對！

　　二汶日前穿上白色服飾拍攝音樂會海報，期間更被吹起的銀色紙條搞到「面容扭曲」，她笑道：「睇相就知今次音樂會好繽紛充滿節日氣氛，既然大家今年聖誕出唔到埠旅行，就梗係睇騷啦！」另外，二汶的新歌《自白的勇氣》將於明日派台。



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