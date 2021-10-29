傳被騙投資房地產 少時泰妍損失740萬

韓國女團少女時代（少時）成員泰妍，傳出投資房地產受騙，損失約11億韓圜（約740萬港元）。據韓國傳媒報道，2019年一間有20年歷史的地產公司，聲稱買入京畿道河南市的土地發展，誘騙大量投資者作出投資，當中包括韓流女團成員A某。不過，其後被揭發該土地只能作公共設施或軍事用途，根本不能開發！警方已立案調查該地產商旗下四間子公司的代表。案件曝光後，有指受騙的女團成員是少時的泰妍，據指泰妍父親與該地產商的一名經紀相熟，因而以泰妍的名義投資。韓媒向少時事務所SM娛樂查詢，但SM娛樂以「是藝人的個人資產，公司很難掌握情況」為由拒絕回應。